Валиева вернулась в Москву из Пекина

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Шереметьево аэропорт Карта всех событий

Самолет с российской фигуристкой Камилой Валиевой приземлился в Шереметьеве.

Изначально рейс Пекин — Москва должен был прибыть в столичную авиагавань в 14:50 по Москве. Причины задержки судна не сообщаются.

На Олимпийских играх в китайской столице 15-летняя спортсменка в составе сборной России по фигурному катанию победила в командном турнире и заняла четвертое место в соревнованиях по индивидуальной программе.

Детский психолог Наталья Наумова объяснила «ВМ», что могло вызвать нервный срыв у фигуристок Александры Трусовой и Камилы Валиевой после прокатов их произвольных программ на Играх. По ее словам, физические нагрузки негативно влияют на психологическое здоровье юных профессиональных спортсменов. Так, например, срыв может произойти, если физическая нагрузка слишком высокая, если у ребенка есть травма и если человек занимается спортом в ущерб своему здоровью.

Хореограф Илья Авербух заявил «ВМ», что испытал смешанные чувства после проката российских фигуристок на Играх. При этом он подчеркнул, что рад за Щербакову, которая была великолепна и абсолютно по праву выиграла олимпийское золото.