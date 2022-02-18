Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Валиева вернулась в Москву из Пекина

Георгий Соланович

Сюжет: 

Олимпийские игры
Общество
Валиева вернулась в Москву из Пекина
Фото: Telegram / olympic_russia
Шереметьево аэропорт Карта всех событий

Самолет с российской фигуристкой Камилой Валиевой приземлился в Шереметьеве.

Изначально рейс Пекин — Москва должен был прибыть в столичную авиагавань в 14:50 по Москве. Причины задержки судна не сообщаются.

На Олимпийских играх в китайской столице 15-летняя спортсменка в составе сборной России по фигурному катанию победила в командном турнире и заняла четвертое место в соревнованиях по индивидуальной программе.

Детский психолог Наталья Наумова объяснила «ВМ», что могло вызвать нервный срыв у фигуристок Александры Трусовой и Камилы Валиевой после прокатов их произвольных программ на Играх. По ее словам, физические нагрузки негативно влияют на психологическое здоровье юных профессиональных спортсменов. Так, например, срыв может произойти, если физическая нагрузка слишком высокая, если у ребенка есть травма и если человек занимается спортом в ущерб своему здоровью.

Хореограф Илья Авербух заявил «ВМ», что испытал смешанные чувства после проката российских фигуристок на Играх. При этом он подчеркнул, что рад за Щербакову, которая была великолепна и абсолютно по праву выиграла олимпийское золото.

Читайте также:
Аэропорт Шереметьево Олимпийские игры Камила Валиева
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда помогать не хочется

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Анна Грязнова
Анна Грязнова

Какой будет неделя Ирландии в Москве

Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Увеличилась прибыль топ-менеджеров

Все мнения
О проекте