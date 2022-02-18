«Ребенок не принадлежит себе»: детский психолог рассказал, мог ли нервный срыв повлиять на выступление Валиевой

Фото: Telegram / olympic_russia

Детский психолог, нейропсихолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова объяснила, что могло вызвать нервный срыв у российских фигуристок Александры Трусовой и Камилы Валиевой после прокатов их произвольных программ на Олимпиаде в Пекине.

По ее словам, физические нагрузки негативно влияют на психологическое здоровье юных профессиональных спортсменов. Так, например, срыв может произойти, если физическая нагрузка слишком высокая, если у ребенка есть травма и если человек занимается спортом в ущерб своему здоровью.

— Срыв может произойти, если подросток видит, что нужно еще больше, а сил уже нет. И они уже находятся в состоянии такого высокого стресса, подавленности, потому что они понимают, что им уже нужно отдохнуть и психологически восстановиться, но они все еще должны стремиться, стараться, заниматься. Идет нервное истощение, нервные срывы, которые могут приводить к депрессивным расстройствам, паническим атакам и в целом выводить ребенка из статуса в нормы в статус патологии, — отметила специалист.

Она отметила, что в такой ситуации очень важно найти момент, когда пора остановиться.

— Тренеры иногда запугивают своих подопечных и подстегивают их. Все это приводит к тому, что ребенок в какой-то момент чувствует, что если он получил второе место — это конец света, — продолжила Наумова.

По ее словам, в таком случае очень важно работать с психологом и адекватно оценивать свои успехи.

Специалист также прокомментировала инициативу о повышении возрастного ценза в фигурном катании.

— Дети 15-летнего возраста могут быть еще лучше развиты, чем взрослые. Но внутренне, конечно, психологическая составляющая у них еще значительно более слабая. И конечно, было бы очень хорошо, если были бы подростковые игры проводились до 18 лет. А с 18 лет люди уже созревшие и целостные могли бы соревноваться в категории взрослых. На мой взгляд, ограничение должно быть 18 лет, потому что все-таки до этого возраста у нас еще недостаточно окрепшая психика. Все равно это все еще дети, которым нужно больше внимания и более мягкие условия, — заключила эксперт.

17 февраля российские фигуристки Александра Трусова и Камила Валиева расплакались после произвольной программы на Олимпийских играх в Пекине. Трусова заявила, что она ненавидит фигурное катание и больше никогда не выйдет на лед. Валиева в это время также не сдерживала эмоции и обнималась с членом тренерского штаба. При этом Трусова пожаловалась, что у всех есть золотые медали, а у нее — нет.

Фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль Игр. Она набрала 175,75 балла за произвольную программу, установив личный рекорд.

Второе место заняла Трусова, которая стала первой фигуристкой, выполнившей пять четверных прыжков. Ей удалось чисто исполнить четыре четверных прыжка в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине.

Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла четвертое место (224,09). Она дважды упала в ходе выступления, в том числе во время тройного акселя.