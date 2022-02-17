«Ненавижу этот спорт»: Трусова и Валиева расплакались после выступления на Олимпиаде

Фото: Telegram/Mash

Российские фигуристки Александра Трусова и Камила Валиева расплакались после произвольной программы на Олимпийских играх в Пекине.

— Ненавижу всех, ненавижу этот спорт. Больше никогда не выйду на лед, — сказала Трусова.

Валиева в это время также не сдерживала эмоции и обнималась с членом тренерского штаба. При этом Трусова пожаловалась, что у всех есть золотые медали, а у нее — нет.

Видео: Telegram / Shot

17 февраля российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль Игр. Она набрала 175,75 балла за произвольную программу, установив личный рекорд.

Второе место заняла Трусова, которая стала первой фигуристкой, выполнившей пять четверных прыжков. Ей удалось чисто исполнить четыре четверных прыжка в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине.

Она без ошибок сделала флип, сальхов и два лутца в четыре оборота в произвольной программе. Пятый четверной прыжок, который Трусова пыталась исполнить, тулуп получился с ошибкой на приземлении. Фигуристка набрала 177,13 балла и превзошла личный рекорд.

Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла четвертое место (224,09). Она дважды упала в ходе выступления, в том числе во время тройного акселя.

Залуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась с «ВМ» мнением о выступлении российских фигуристок на Играх. По ее словам, золото на олимпийском турнире — великолепный результат. Провальное выступление Валиевой Тарасова связывает с давлением, которое на нее оказывали по ходу турнира.