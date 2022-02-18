Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Ниже некуда!»: Ирина Слуцкая жестко отреагировала на слова главы МОК о Тутберидзе

Илья Ашуров

Сюжеты: 

Эксклюзивы ВМ Олимпиада в Пекине
Спорт
«Ниже некуда!»: Ирина Слуцкая жестко отреагировала на слова главы МОК о Тутберидзе
Фото: Youtube / Елена Ханга

Тренер Этери Тутберидзе имеет право реагировать на выступления своих спортсменов так, как считает нужным. Какое-либо обсуждение реакции наставника неуместно. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказала бывшая фигуристка, призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая, комментируя высказывания президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха по поводу реакции Тутберидзе после проката Камилы Валиевой.

По ее словам, в реакции тренера на прокат Валиевой после произвольной программы не было ничего, на что следовало бы обращать внимание.

— Тренер, что, должен нападать на спортсмена, лобзать его и говорить: «Ты мое чудо-юдо»? Каждый проявляет эмоции по-своему. Обсуждать то, как тренер отреагировал, — это просто уже низко. Вот ниже некуда! Давайте лучше обсудим катание. Иначе мы завтра будем обсуждать цвет ботинок или то, как были зашнурованы шнурки, — эмоционально высказалась собеседница «ВМ».

Она также отметила, что на Играх в Пекине состоялась «прекрасная и интересная борьба» в индивидуальном первенстве фигуристок.

— Заслуженное золото Ани Щербаковой. Заслуженное второе место Саши Трусовой. К сожалению, не очень хороший прокат Камилы Валиевой. Все, как должно было произойти, так, видимо, и произошло, — заключила Слуцкая.

На пресс-конференции 18 февраля глава МОК Томас Бах заявил, что фигуристку Камилу Валиеву «холодно встречали самые близкие люди» после выступления в произвольной программе. Комментируя поведение тренера фигуристки Этери Тутберидзе, он также отметил, что та создала вокруг своей подопечной «атмосферу холода».

По итогам короткой и произвольной программ в женском одиночном катании первое место заняла Анна Щербакова (255,95 балла), второе — Александра Трусова (251,73), третье — представительница Японии Каори Сакамото (233,13), четвертое — Камила Валиева (224,09).

Читайте также:
Фигурное катание Этери Тутберидзе МОК
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда помогать не хочется

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Анна Грязнова
Анна Грязнова

Какой будет неделя Ирландии в Москве

Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Увеличилась прибыль топ-менеджеров

Все мнения
О проекте