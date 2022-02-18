«Ниже некуда!»: Ирина Слуцкая жестко отреагировала на слова главы МОК о Тутберидзе

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Тренер Этери Тутберидзе имеет право реагировать на выступления своих спортсменов так, как считает нужным. Какое-либо обсуждение реакции наставника неуместно. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказала бывшая фигуристка, призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая, комментируя высказывания президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха по поводу реакции Тутберидзе после проката Камилы Валиевой.

По ее словам, в реакции тренера на прокат Валиевой после произвольной программы не было ничего, на что следовало бы обращать внимание.

— Тренер, что, должен нападать на спортсмена, лобзать его и говорить: «Ты мое чудо-юдо»? Каждый проявляет эмоции по-своему. Обсуждать то, как тренер отреагировал, — это просто уже низко. Вот ниже некуда! Давайте лучше обсудим катание. Иначе мы завтра будем обсуждать цвет ботинок или то, как были зашнурованы шнурки, — эмоционально высказалась собеседница «ВМ».

Она также отметила, что на Играх в Пекине состоялась «прекрасная и интересная борьба» в индивидуальном первенстве фигуристок.

— Заслуженное золото Ани Щербаковой. Заслуженное второе место Саши Трусовой. К сожалению, не очень хороший прокат Камилы Валиевой. Все, как должно было произойти, так, видимо, и произошло, — заключила Слуцкая.

На пресс-конференции 18 февраля глава МОК Томас Бах заявил, что фигуристку Камилу Валиеву «холодно встречали самые близкие люди» после выступления в произвольной программе. Комментируя поведение тренера фигуристки Этери Тутберидзе, он также отметил, что та создала вокруг своей подопечной «атмосферу холода».

По итогам короткой и произвольной программ в женском одиночном катании первое место заняла Анна Щербакова (255,95 балла), второе — Александра Трусова (251,73), третье — представительница Японии Каори Сакамото (233,13), четвертое — Камила Валиева (224,09).