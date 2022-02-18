«Мурашки по коже»: глава МОК назвал грустной историей скандал вокруг Валиевой

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Одной из самых грустных историй на Олимпиаде в Пекине стал скандал вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой, которую обвиняют в употреблении допинга. Об этом сказал в пятницу, 18 февраля, глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

— Были на Олимпиаде и грустные истории, например, Валиева. Я был встревожен, потрясен, когда увидел по телевидению ее выступление. С каким давлением она столкнулась, это невероятно. Я был атлетом, знаю, что такое давление. Но это давление за пределами моего понимания, а ведь ей 15 лет. И как она сражалась, несмотря ни на что, старалась закончить выступление, — отметил он.

Глава МОК добавил, что спортсменка испытывала огромный стресс и хотела поскорее «забыть всю эту историю», но в итоге смогла закончить выступление. Он признался, что был расстроен, когда смотрел прокат Валиевой, сообщает ТАСС.

— Я видел, как ее встречали самые близкие люди с холодом. Прошли мурашки по коже, мне было холодно смотреть. Вместо того, чтобы приободрить, попытаться помочь ей, вокруг нее была атмосфера холода, — заключил Бах, говоря о поведении тренера фигуристки Этери Тутберидзе, которая после выступления сказала Валиевой, что та не смогла собраться после первого сорванного элемента.

Валиева два раза упала во время проката произвольной программы и в итоге осталась без медалей в личном первенстве. Она лидировала после короткой программы, но показала только пятый результат. По сумме двух программ фигуристка оказалась четвертой.

17 февраля Щербакова завоевала золотую медаль Игр. Она набрала 175,75 балла за произвольную программу, установив личный рекорд. Второе место заняла Трусова, которая стала первой фигуристкой, выполнившей пять четверных прыжков. Ей удалось чисто исполнить четыре четверных прыжка в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине.

Хореограф Илья Авербух заявил «ВМ», что испытал смешанные чувства после проката российских фигуристок на Играх. При этом он подчеркнул, что рад за Щербакову, которая была великолепна и абсолютно по праву выиграла олимпийское золото.

Подробнее об инциденте с Камилой Валиевой читайте в материале «ВМ».