«Перестала бороться»: Тутберидзе оценила выступление Валиевой на Олимпиаде

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Тренер фигуристки Камилы Валиевой Этери Тутберидзе высказала своей воспитаннице замечания по прокату в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине сразу после того, как та ушла со льда. Ее слова попали в телетрансляцию соревнований фигуристок.

— Чего ты отпустила-то все? Почему ты перестала бороться вообще, объясни? Ты где-то после акселя отпустила вообще, — сказала тренер спортсменке.

Валиева два раза упала во время проката произвольной программы и в итоге осталась без медалей в личном первенстве. Она лидировала после короткой программы, но показала только пятый результат. По сумме двух программ фигуристка оказалась четвертой.

17 февраля Щербакова завоевала золотую медаль Игр. Она набрала 175,75 балла за произвольную программу, установив личный рекорд.

Второе место заняла Трусова, которая стала первой фигуристкой, выполнившей пять четверных прыжков. Ей удалось чисто исполнить четыре четверных прыжка в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине.

Хореограф Илья Авербух заявил «ВМ», что испытал смешанные чувства после проката российских фигуристок на Играх. При этом он подчеркнул, что рад за Щербакову, которая была великолепна и абсолютно по праву выиграла олимпийское золото.

В понедельник, 14 февраля, Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил российскую фигуристку Камилу Валиеву к участию в личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине. Подробнее об инциденте с Камилой Валиевой читайте в материале «ВМ».