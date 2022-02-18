Путин поручил помочь Белоруссии в строительстве порта в России

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил помочь в постройке порта для перевалки белорусских грузов под Санкт-Петербургом. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 18 февраля.

— Президент России отдал распоряжение (я его попросил, чтобы помогли нам россияне, не было волокиты, бюрократии, дело не в деньгах, деньги на это есть), чтобы мы на родине, под Ленинградом, под Питером могли построить свой порт и переваливать миллионы тонн грузов там, — сказал белорусский лидер.

Минск, как уточнил он, будет грузить данные грузы в течение 1-1,5 года. Белоруссия не вернется к перевалке грузов через Украину и Литву, приводит слова Лукашенко сайт Кремля.

2 февраля МИД Белоруссия объявил о запрете транзитных перевозок ряда товаров из Литвы по железной дороге. Решение Литвы прекратить транзит белорусских калийных удобрений нарушает нормы права и двусторонние обязательства, подчеркнули в министерстве.

Договоренности, как уточняется, юридически обязывают Литву предоставить Белоруссии транзит как стране, не имеющей выхода к морю. Данный шаг министерство назвало элементом гибридной агрессии, направленной на нанесение прямого экономического ущерба благосостоянию белорусского народа. В рамках современных правил международной торговли это является пещерной дикостью, заключили в МИД.