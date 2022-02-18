Детские дома и школы-интернаты эвакуируют из ЛНР в Россию

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Школы-интернаты и детские дома эвакуируют из ЛНР в Россию. Об этом сообщил глава республиканского Минобразования Андрей Лустенко в пятницу, 18 февраля.

— Все образовательные организации, в которых постоянно проживают несовершеннолетние, я имею в виду прежде всего детские дома и школы-интернаты, с целью обеспечения безопасности воспитанников, эти организации на необходимое и, я уверен, непродолжительное время, будут эвакуированы на территорию Российской Федерации, — рассказал министр.

Эвакуацию организуют вместе с МВД, МЧС и прочими ведомствами, уточнил он. Организации вернут в ЛНР после нормализации ситуации, приводит слова Лустенко РИА Новости.

18 февраля глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что жителям необходимо срочно эвакуироваться в Россию. Мужчинам, которые способны взять оружие, следует защищать республику, заключил он.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.