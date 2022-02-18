Стало известно о намерениях врачей прооперировать Жириновского

Фото: Пресс-служба Госдумы

Главе фракции ЛДПР Владимиру Жириновскому, по мнению врачей, требуется операция. Об этом сообщает РЕН ТВ в пятницу, 18 февраля.

Специалисты, по данным телеканала, рассматривают данную возможность. При этом состояние политика пока этому препятствует.

Парламентарию еще периодически требуется ИВЛ, но его состояние улучшилось в последние дни. Данное обстоятельство дает врачам надежду на скорое проведение операции, отмечает РЕН ТВ.

9 февраля стало известно, что Владимира Жириновского госпитализировали в Москве с коронавирусной инфекцией. Уточняется, что депутат попал в Центральную клиническую больницу с двухсторонней пневмонией, которая развилась в результате COVID-19.

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10 февраля сообщалось, что в состоянии Жириновского наблюдается отрицательная динамика. У него прогрессирует дыхательная недостаточность. Степень поражения правого легкого оценивается на 30 процентов, левого — на 50 процентов, при этом площадь поражения увеличивается.

Врач-иммунолог Владимир Болибок объяснил «ВМ» возможные причины, по которым Жириновский мог заразиться коронавирусом. По словам собеседника, свойство нового мутантного штамма «омикрон» заключается в том, что он крайне контагиозный и есть два фактора, которые это провоцируют.