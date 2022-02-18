Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Стало известно о намерениях врачей прооперировать Жириновского

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Стало известно о намерениях врачей прооперировать Жириновского
Фото: Пресс-служба Госдумы

Главе фракции ЛДПР Владимиру Жириновскому, по мнению врачей, требуется операция. Об этом сообщает РЕН ТВ в пятницу, 18 февраля.

Специалисты, по данным телеканала, рассматривают данную возможность. При этом состояние политика пока этому препятствует.

Парламентарию еще периодически требуется ИВЛ, но его состояние улучшилось в последние дни. Данное обстоятельство дает врачам надежду на скорое проведение операции, отмечает РЕН ТВ.

9 февраля стало известно, что Владимира Жириновского госпитализировали в Москве с коронавирусной инфекцией. Уточняется, что депутат попал в Центральную клиническую больницу с двухсторонней пневмонией, которая развилась в результате COVID-19.

1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6

10 февраля сообщалось, что в состоянии Жириновского наблюдается отрицательная динамика. У него прогрессирует дыхательная недостаточность. Степень поражения правого легкого оценивается на 30 процентов, левого — на 50 процентов, при этом площадь поражения увеличивается.

Врач-иммунолог Владимир Болибок объяснил «ВМ» возможные причины, по которым Жириновский мог заразиться коронавирусом. По словам собеседника, свойство нового мутантного штамма «омикрон» заключается в том, что он крайне контагиозный и есть два фактора, которые это провоцируют.

Читайте также:
СМИ Владимир Жириновский Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда помогать не хочется

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Анна Грязнова
Анна Грязнова

Какой будет неделя Ирландии в Москве

Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Увеличилась прибыль топ-менеджеров

Все мнения
О проекте