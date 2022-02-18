Напавшего на полицейских мужчину в московском метро отправили в СИЗО

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Россия, Москва, метро Тульская Карта всех событий

Совершеннолетнего парня, напавшего на сотрудников полиции в Московском метрополитене, отправили в СИЗО. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 18 февраля.

Вечером 17 февраля на «Тульской» молодой человек отказал правоохранителям в просьбе пройти в комнату полиции для установления личности, после чего начал их толкать и замахиваться на них руками. Его друг пнул ногой одного полицейского, а другого несколько раз ударил рукой по голове, после чего скрылся.

Позже правоохранители задержали обоих правонарушителей. Следком опубликовал кадры их допроса.

Нефедова, уточнила, что обвиняемый будет находиться под стражей до 17 апреля 2022 года.

Видео: Пресс-служба Черемушкинского районного суда

— С учетом позиции прокуратуры Московского метрополитена Черемушкинский районный суд избрал в отношении 18-летнего парня, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 17 апреля 2022 года, — говорится в сообщении.