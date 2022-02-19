Елисейский дворец сообщил о планах Макрона созвониться с Путиным

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Президент Франции Эммануэль Макрон запланировал в воскресенье, 20 февраля, поговорить по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. До этого он пообщается с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщил Елисейский дворец.

— Наша задача — избежать наихудшего сценария. Считаем, что еще можно убедить президента Путина не нападать на Украину, — заявили в канцелярии Макрона, комментируя предстоящие телефонные переговоры, передает радио RFI.

Шойгу проведет телефонные переговоры с главой Пентагона 18 февраля. Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу в пятницу переговорит по телефону со своим американским коллегой Ллойдом Остином. Об этом сообщили в пресс-службе российского министерства.

Уточняется, что инициаторами переговоров выступила американская сторона.

13 февраля президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден более часа общались по телефону. Их разговор вышел сбалансированным и деловым. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, Соединенные Штаты искусственно раздувают эту тему, называют якобы точные даты начала вторжения и продолжают поставлять оружие Украине. Таким образом создаются предпосылки для провокаций со стороны ее вооруженных сил.

До этого, 7 февраля, в Москве прошла встреча Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным. В начале встречи президент РФ подчеркнул, что, несмотря на постоянные контакты, накопилось много вопросов, которые требуют обсуждения. Помимо этого, он поблагодарил Макрона за то, что тот принял участие в решении проблем, которые связаны со сферой безопасности. Также известно, что во время встречи планировалось обсудить идеи по решению кризиса на Украине.