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«Навстречу циститу»: в Сети оценили видео Бони в бикини на снежном склоне

Юлия Курганова

Общество
«Навстречу циститу»: в Сети оценили видео Бони в бикини на снежном склоне
Фото: instagram/victoriabonya

Телеведущая и модель Виктория Боня отдыхает на снежных склонах Альп. Причем отдых у нее получился весьма экстремальным. Знаменитость вышла на лыжный спуск в бикини. Кадры она опубликовала на своей странице в соцсети.

— Если хочешь быть здоров, закаляйся! Кстати, сегодня было ветрено и безумно холодно, но от этого кайф еще круче. Я вызываю вас на челлендж «ледяные ванны» и никакого дряблого тела! — написала Боня под видео в Instagram.

Поклонники от увиденного остались под впечатлением. Одни восхищались фигурой Виктории, другие волновались за ее здоровье.

«Навстречу циститу»; «Кошмар, такой ветер, вот так воспаление легких подхватить недолго»; «Что не сделаешь ради пиара»; «Нет уж, потом надо очень долго и дорого лечиться»; «Ты шикарная и катаешься очень красиво! Особенно в таком наряде!»; «Я восхищаюсь тобой, ты очень красивая, особенная женщина», — написали пользователи.

8 февраля Боня впервые опубликовала фото с новым возлюбленным. Блогер и телеведущая намекнула на то, что наконец-то счастлива в личной жизни. На ее странице в социальной сети появилось романтическое фото с мужчиной.

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