Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Гинцбург рассказал, можно ли сочетать назальную вакцину с уколом «Спутника V»

Михаил Алимов

Сюжеты: 

Ситуация с коронавирусом Вакцинация от коронавируса
Общество
Гинцбург рассказал, можно ли сочетать назальную вакцину с уколом «Спутника V»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Необходимость в уколе российского препарата против коронавируса «Спутник V» будет зависеть от степени защиты назальной вакцины. Если она составит 100 процентов, то дополнительной прививки не понадобится. Об этом в субботу, 19 февраля, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

— Когда мы в результате большой статистки узнаем, что назальная вакцина защищает на 100 процентов, то тогда и укол «Спутника» не нужен будет, а если мы поймем, что она защищает на 70-80 процентов, то нужно будет делать и то, и другое, — рассказал он РИА Новости.

Недавно Гинцбург рассказал, что в ходе испытаний назальной вакцины от коронавирусной инфекции на добровольцах не было зафиксировано никаких осложнений.

Назальную вакцину от коронавируса разработали в Центре имени Гамалеи. В настоящее время продолжается клиническое испытание препарата в столичных клиниках. Каждому добровольцу в первый день сделают внутримышечную инъекцию, а через три недели проведут впрыскивание препарата в нос.

Кроме того, 15 февраля клиническое исследование назальной вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной компанией «Генериум», началось на базе шести поликлиник Москвы.

Читайте также:
Вакцинация Коронавирус Александр Гинцбург
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда помогать не хочется

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Анна Грязнова
Анна Грязнова

Какой будет неделя Ирландии в Москве

Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Увеличилась прибыль топ-менеджеров

Все мнения
О проекте