Гинцбург рассказал, можно ли сочетать назальную вакцину с уколом «Спутника V»

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Необходимость в уколе российского препарата против коронавируса «Спутник V» будет зависеть от степени защиты назальной вакцины. Если она составит 100 процентов, то дополнительной прививки не понадобится. Об этом в субботу, 19 февраля, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

— Когда мы в результате большой статистки узнаем, что назальная вакцина защищает на 100 процентов, то тогда и укол «Спутника» не нужен будет, а если мы поймем, что она защищает на 70-80 процентов, то нужно будет делать и то, и другое, — рассказал он РИА Новости.

Недавно Гинцбург рассказал, что в ходе испытаний назальной вакцины от коронавирусной инфекции на добровольцах не было зафиксировано никаких осложнений.

Назальную вакцину от коронавируса разработали в Центре имени Гамалеи. В настоящее время продолжается клиническое испытание препарата в столичных клиниках. Каждому добровольцу в первый день сделают внутримышечную инъекцию, а через три недели проведут впрыскивание препарата в нос.

Кроме того, 15 февраля клиническое исследование назальной вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной компанией «Генериум», началось на базе шести поликлиник Москвы.