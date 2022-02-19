Более двух миллионов человек получили помощь в поиске работы в столичных центрах госуслуг

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В столичные центры госуслуг можно обратиться за помощью в поисках работы. Этой возможностью за три года воспользовались уже более двух миллионов москвичей. Она доступна в 57 городских центрах.

В частности, специалисты помогут составить резюме, определиться с вакансией и расскажут, как правильно вести себя на собеседовании. Кроме того, они устроят встречу соискателя с потенциальным работодателем. Если необходима индивидуальная программа с мастер-классами и тренингами, то ее также предоставят.

В центрах можно получить и необходимые для трудоустройства документы. Например, справку, подтверждающую периоды, засчитываемые в страховой стаж с января 2002 по май 2012 года (а также с июня 2012-го). Или справку о выплатах во время безработицы, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице с начала 2020 года уровень безработицы снизился в семь раз. За этот период нашли новую работу около 300 тысяч горожан. Уровень безработицы продолжает снижаться. На текущий момент он оставляет 0,44 процента — минимальное значение за два последних года. Этого удалось добиться благодаря слаженному взаимодействию работодателей с центрами подбора персонала, высокому профессионализму карьерных консультантов и проведению постоянных отборов кандидатов.