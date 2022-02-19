Начался ремонт кардодрома на юге Москвы

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Красного Маяка, вл28 Карта всех событий

В столичном районе Чертаново Центральное начались ремонтные работы кардодромного комплекса. Во владении 28 на улице Красного Маяка расположилось учреждение, где школьники изготавливают, ремонтируют и запускают авиамодели.

Комплекс находится на территории действующего спорткомплекса «СпортВсегда». Помимо самого здания, рядом возведена специальная площадка для запуска авиамоделей, которая также нуждается в ремонте.

— В зоне производства работ установили ограждения, защитили стволы деревьев специальными коробами. Расчистили территорию от мусора и сделали геодезическую разбивку территории: наметили, где будут проходить дорожки, разместятся те или иные площадки, павильоны и другая инфраструктура на территории. Также на участке разобрали старые постройки, демонтировали малые архитектурные формы и забор, — рассказал заместитель руководителя департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников.

По его словам, специалисты распланировали территорию и приступили к строительству основания для центрального одноэтажного павильона. Отмечается, что будут возведены две площадки для скоростных и гоночных моделей (F2AС), два сдвоенных кордодрома — один для воздушного боя (F2D), другой — коптер-парк (F3U) для гоночных дронов. Еще один кордодром будет предназначен для пилотажных моделей (F2B). Территорию осветят и установят защитные ограждения, передает официальный сайт мэра Москвы.

В январе москвичи поддержали идею обновления спорткомплекса «Авангард». Голосование завершилось на портале «Активный гражданин». Большинство, 82 процента горожан, поддержало обновление спортивного объекта. При этом пять процентов высказались против благоустройства, а еще 12 — доверили этот вопрос специалистам.