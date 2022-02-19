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Сборная России повторила рекорд отечественных команд по числу наград, завоеванных на одной зимней Олимпиаде.

Михаил Алимов

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
Сборная России повторила рекорд отечественных команд по числу наград, завоеванных на одной зимней Олимпиаде.
Фото: vk/olympic_russia

После победы лыжника Александра Большунова команда поднялась на восьмое место в общем медальном зачете на Олимпийских играх в Пекине. На счету спортсменов 29 медалей разного достоинства — повторение рекорда отечественных команд на всех зимних Играх.

Из них шесть золотых, десять серебряных и еще 13 бронзовых.

Лидерами общекомандного зачета остается сборная Норвегии (15-8-12), вторую строчку занимают спортсмены из Германии (10-7-5), а тройку замыкает сборная США (8-9-6).

До этого российские лыжники Александр Большунов и Иван Якимушкин завоевали золотую и серебряную медали в масс-старте на Олимпиаде в Пекине. Большунов проехал дистанцию в 28,4 километра за один час, 11 минут и 32,7 секунды. С отставанием ровно в пять секунд финишировал Якимушкин. На третьем месте расположился норвежец Симен Крюгер.

16 февраля российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев завоевали бронзу по итогам командного спринта на Олимпиаде в Пекине. Первыми по итогам гонки оказались лыжники из Норвегии Эрик Вальнес и Йоханнес Клебо.

«Вечерняя Москва» и новостной агрегатор «СМИ2» выяснили, какие новости об Олимпиаде читали россияне за последний год и какие дисциплины интересовали их больше всего.

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