Движение транспорта в Ведерниковом переулке перекрыто из-за прорыва трубы

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Россия, Москва, Ведерников переулок Карта всех событий

В Ведерником переулке прорвало трубу. Движение полностью перекрыто. Об этом в субботу, 19 февраля, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Отмечается, что инцидент произошел в районе дома №3.

— Городские коммунальные службы уже устраняют причину произошедшего. Наши сотрудники осуществляют регулировочно-распорядительные действия и оказывают всестороннее содействие работникам городских служб, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

В январе в одном из подъездов многоквартирного дома в округе Люберцы произошел прорыв трубы. Подмосковная прокуратура организовала по факту случившегося проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины прорыва трубы. Представители прокуратуры также оценят, насколько исполнялись требования федерального законодательства, в том числе в сфере жилищно-коммунального хозяйства.