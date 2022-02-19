Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту взрыва снаряда на российской территории

Фото: СК РФ

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за снаряда, который взорвался на российской территории недалеко от границы с Украиной. Об этом в субботу, 19 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

— В результате обстрела снаряд, который был выпущен с территории Украины, разорвался в Ростовской области на расстоянии около километра от границы. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России возбудить уголовное дело по данному факту, — говорится на сайте СК.

Кроме того, Бастрыкин поручил провести тщательное расследование обстоятельств произошедшего.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, снаряд разорвался на территории Тарасовского района Ростовской области в километре от государственной границы РФ с Украиной. Инцидент произошел примерно в четыре часа утра по московскому времени. На расстоянии в 300 метров находилось одно из домовладений в станице Митякинской.