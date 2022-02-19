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Большунов получит более 16 миллионов рублей за выступление на Олимпиаде

Полина Долганова

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
Большунов получит более 16 миллионов рублей за выступление на Олимпиаде
Фото: Telegram / Олимпийский комитет России

Российский лыжник Александр Большунов получит свыше 16 миллионов рублей за выступления на Олимпийских играх в Китае.

Кроме того, его отдельно наградят от региона, спортклуба, который он представляет, а также от Фонда поддержки олимпийцев.

За победы на Олимпиаде в 2018 году спортсмен получил более 9 миллионов рублей и автомобиль BMW X4. Тюменская область поздравила лыжника, подарив ему 2,5 миллиона рублей и двухкомнатную квартиру, передает РИА Новости.

Российские лыжники Александр Большунов и Иван Якимушкин завоевали золотую и серебряную медали в масс-старте на Олимпиаде в Пекине. Большунов проехал дистанцию в 28,4 километра за 1 час 11 минут и 32,7 секунды. С отставанием ровно в пять секунд финишировал Якимушкин. На третьем месте расположился норвежец Симен Крюгер.

16 февраля Большунов и и другой россиянин Александр Терентьев завоевали бронзовую медаль по итогам командного спринта на Олимпиаде в Пекине. Первыми по итогам гонки оказались лыжники из Норвегии Эрик Вальнес и Йоханнес Клебо.

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