Снаряд попал в дом на хуторе в Ростовской области рядом с украинской границей

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Снаряд попал в жилое здание на хуторе в Митякинском сельском поселении под Ростовом рядом с украинской границей. Об этом в субботу, 19 февраля, сообщили в пресс-службе администрации Тарасовского района.

Уточняется, что в инциденте никто не пострадал, однако снаряд повредил крышу здания.

В пресс-службе добавили, что снаряд прилетел с украинской стороны.

В настоящее время на территории района ожидают прибытия порядка 60 беженцев из ЛНР. Для их временного размещения уже подготовили специальный пункт, передает ТАСС.

Утром 19 февраля на территории Ростовской области разорвался другой снаряд. Инцидент произошел в одном километре от границы.

Глава региона Василий Голубев заявил, что в Ростовской области развернуто 143 пункта временного размещения, которые рассчитаны примерно на 13 тысяч человек. Кроме того, он ввел режим ЧС в регионе из-за прибывающих из Донбасса беженцев.

18 февраля сообщалось, что МЧС ДНР эвакуирует в Россию примерно 700 тысяч жителей. В первую очередь, как уточняется, это дети, женщины и пожилые люди.