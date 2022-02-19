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Движение трамваев по Большой Ширяевской улице восстановлено

Полина Долганова

Происшествия
Движение трамваев по Большой Ширяевской улице восстановлено
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Движение трамваев № 4п, 25 по Большой Ширяевской улице было восстановлено вечером в субботу, 19 февраля. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Восстановлено движение трамваев по Большой Ширяевской улице, — говорится в сообщении.

Ранее в этот день сообщалось, что на вышеуказанной улице в районе остановки «Большая Оленья улица» временно задерживались трамваи № 4п, 25. Причиной задержки послужил застрявший на путях автомобиль. В результате случившегося маршруты транспорта были временно изменены. Москвичей призвали быть внимательными и следить за обновлениями.

Водители должны быть внимательны во время поездок возле трамвайных путей. Их ошибка может испортить планы тысячам людей. Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщили в пресс-службе Дептранса.

В частности, речь идет о ситуации на московских дорогах. Водитель легкового авто проехал по трамвайным путям на улице Шаболовке, где движение запрещено.

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