Глава МИД Кубы: Мы отвергаем пропаганду США против России

Фото: Пресс-служба Совфеда

Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья сказал, что Соединенные Штаты Америки развязали против Российской Федерации пропагандистскую истерию. Именно поэтому он выступил против расширения НАТО к границам России.

— Мы решительно отвергаем пропагандистскую и коммуникационную истерию, развязанную правительством Соединенных Штатов против России, и решительно выступаем против расширения НАТО до границ этой братской страны, — написал политик в своем Twitter.

We strongly reject the media and propaganda hysteria triggered by the US government against Russia, and we firmly oppose NATO's expansion towards the borders of that sister nation. — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) February 19, 2022

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что конфликт между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки может привести к «полному коллапсу мира». Он объяснил это тем, что западные страны могут ввести санкции на все из России, в том числе на нефть и газ.

В последние месяцы западные страны выражают обеспокоенность из-за якобы опасных действий РФ у границ Украины. Российские власти неоднократно отвергали подобные обвинения, отмечая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники и сил НАТО вблизи границ РФ.

17 февраля в МИД РФ подчеркнули, что Россия не собирается устраивать вторжение на Украину. Обязательства Москвы по Будапештскому меморандуму 1994 года не имеют отношения к конфликту на Украине, подчеркнули в министерстве. Утрата страной территориальной целостности, считают в МИД, произошла вследствие внутренних процессов.