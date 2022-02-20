Глава МИД Кубы: Мы отвергаем пропаганду США против России
Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья сказал, что Соединенные Штаты Америки развязали против Российской Федерации пропагандистскую истерию. Именно поэтому он выступил против расширения НАТО к границам России.
— Мы решительно отвергаем пропагандистскую и коммуникационную истерию, развязанную правительством Соединенных Штатов против России, и решительно выступаем против расширения НАТО до границ этой братской страны, — написал политик в своем Twitter.
We strongly reject the media and propaganda hysteria triggered by the US government against Russia, and we firmly oppose NATO's expansion towards the borders of that sister nation.— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) February 19, 2022
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что конфликт между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки может привести к «полному коллапсу мира». Он объяснил это тем, что западные страны могут ввести санкции на все из России, в том числе на нефть и газ.
В последние месяцы западные страны выражают обеспокоенность из-за якобы опасных действий РФ у границ Украины. Российские власти неоднократно отвергали подобные обвинения, отмечая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники и сил НАТО вблизи границ РФ.
17 февраля в МИД РФ подчеркнули, что Россия не собирается устраивать вторжение на Украину. Обязательства Москвы по Будапештскому меморандуму 1994 года не имеют отношения к конфликту на Украине, подчеркнули в министерстве. Утрата страной территориальной целостности, считают в МИД, произошла вследствие внутренних процессов.