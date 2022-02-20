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Столтенберг: НАТО не нарушило обещание не расширяться на восток

Виктория Храменкова

В мире
Столтенберг: НАТО не нарушило обещание не расширяться на восток
Фото: flickr/nato

Североатлантический альянс не нарушил обещание не расширяться на восток. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Он объяснил, что альянс принимает решения вместе с 30 странами-членами. На данный момент нет такого решения, в котором страны договорились отказаться от того, что написано в основополагающем договоре НАТО.

— В данном договоре указано, что европейские страны могут вступать в НАТО, об этом также говорится в других международных документах, — сказал Столтенберг в эфире телеканала ARD.

Ранее профессором Бостонского университета Джошуа Шифринсоном был обнаружен документ, в котором говорится, что в 1991 году страны НАТО пришли к выводу о невозможности расширения альянса на восток.

11 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министерство не может принять коллективный ответ НАТО и ЕС на письмо главы ведомства Сергея Лаврова об их понимании принципа неделимости безопасности. Увиливание от ответа, считает она, свидетельствует о том, что Запад не намерен признавать за собой обязательства, взятые по линиям Совета Россия — НАТО и ОБСЕ.

Ответы главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и генсека НАТО Йенса Столтенберга не содержат предметной реакции на вопрос, подчеркнула Захарова. Вместо этого Москве предложили вступить в диалог по укреплению безопасности, сетует дипломат.

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