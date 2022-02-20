Синоптики рассказали о погоде в Москве 20 февраля

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В воскресенье, 20 февраля, в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможны небольшой дождь и мокрый снег. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице столбики термометров поднимутся до плюс 2–4 градусов, а ночью опустятся до минус 1 градуса.

В этот день ветер будет иметь юго-западное и западное направление. Его скорость составит 6–11 метров секунду, возможны порывы до 17 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 735–737 миллиметров ртутного столба.

Также в Москве и области был продлен «желтый» уровень погодной опасности. Это связано с усилившимся ветром на территории региона. Предупреждение будет действовать до 21:00 воскресенья, 20 февраля.

18 февраля врач — педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук и профессор Андрей Продеус дал советы по поводу того, как не заболеть в условиях слякотной погоды. Он отметил, что и без лекарств можно снизить риски заболевания весной в несколько раз.