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Врачи назвали основные симптомы инфаркта миокарда

Полина Долганова

Общество
Врачи назвали основные симптомы инфаркта миокарда
Фото: Depositphotos

Около 13 процентов случаев острого инфаркта миокарда приводят к летальному исходу. К такому выводу пришли кардиологи.

По их мнению, каждый человек должен уметь определять такой инфаркт по основным симптомам.

К таким симптомам относятся сильные боли в груди, в сердце, в левой руке и в нижней челюсти, трудности во время дыхания, головокружения и возрастающая паника, передает Пятый канал.

До этого профессор кардиологии Ульф Ландмессер назвал самые тревожные признаки инфаркта, после которых нужно немедленно звонить в скорую, чтобы человека осмотрели врачи. Он перечислил следующие тревожные симптомы: сильное давление в груди, боль в груди, которая отдает в шею и левую руку, и иногда сильная боль в животе. Также признаком инфаркта может оказаться одышка с паническим состоянием.

Однако не всякая боль в области груди сигнализирует о проблемах с сердцем. Дискомфорт может быть вызван рядом других заболеваний. Чаще всего симптомы связаны с невралгией — поражением периферических нервов. «Вечерняя Москва» узнала у врача, как отличить болевые ощущения.

При межреберной невралгии у пациента возникают сильные боли в области пораженного нерва, рассказал врач-кардиолог Анатолий Федоров. Неприятные ощущения, по его словам, могут быть постоянными или накатывать приступами.

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