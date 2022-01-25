Боль в груди: как не перепутать проблемы с сердцем и межреберную невралгию

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Не всякая боль в области груди сигнализирует о проблемах с сердцем. Дискомфорт может быть вызван рядом других заболеваний. Чаще всего симптомы связаны с невралгией — поражением периферических нервов. «Вечерняя Москва» узнала у врача, как отличить болевые ощущения.

При межреберной невралгии у пациента возникают сильные боли в области пораженного нерва, рассказал врач-кардиолог Анатолий Федоров. Неприятные ощущения, по его словам, могут быть постоянными или накатывать приступами.

— Более интенсивной боль становится при попытках сделать вдох или выдох. При любых движениях, затрагивающих грудную клетку, тоже возникают неприятные ощущения. При надавливании на область между ребрами, где расположен причинный нерв, боль усиливается, — заметил врач.

По словам Федорова, боль может отдавать в шею, руку, поясницу или плечо. В зоне расположения пораженного нерва нередко наблюдается побледнение кожного покрова или онемение. Врач подчеркнул: даже легкие прикосновения к околопозвоночным точкам или межреберным промежуткам делают боль невыносимой.

Межреберная невралгия — это заболевание людей преклонного возраста, однако в последнее время она встречается и у молодых, констатировал собеседник «ВМ».

— В группу риска я бы включил в первую очередь тех, кто ведет малоподвижный образ жизни или имеет сидячую работу. Ставят такой диагноз и детям, особенно в период интенсивного роста, — сказал медик.

При невралгии не наблюдается одышка, но неприятные ощущения усиливаются во время чихания, кашля или при изменении положения тела, а также при прощупывании зоны поражения нерва. Боль может сохраняться на протяжении длительного времени.

— От 20 минут до нескольких дней, — уточнил кардиолог. — А вот сердечные приступы по длительности намного меньше. К тому же невралгия зачастую связана с травмами, остеохондрозом, межпозвоночными грыжами. А вот сердечные патологии — это следствие нервных или сосудистых заболеваний.

При возникновении неприятных симптомов следует обратиться к врачу для уточнения диагноза и назначения курса лечения. Пациенту могут назначить инъекции и негормональные препараты, которые расслабляют мышцы.

Нередко невралгию путают с сердечным приступом, заметил собеседник «ВМ». При сердечной патологии, которая возникает чаще всего из-за повреждения коронарных сосудов, боль возникает за грудиной или чуть левее. Она отдает в левую руку, в область шеи, под лопатку, нередко в нижнюю челюсть. Однако в большинстве случаев пациент не может назвать точную зону распространения неприятных ощущений.

— Причины возникновения недуга разные. Это может быть нарушение кровотока в миокарде, при котором появляется жгучая боль давящего и сжимающего характера. Неприятные ощущения могут возникнуть при стрессах, физических нагрузках, высоком артериальном давлении, — перечислил врач.

Болевые ощущения сопровождаются учащенным сердцебиением, одышкой, появлением холодного пота и бледностью кожи. Они не стихают в состоянии покоя, что в корне отличает сердечную патологию от межреберной невралгии, заметил кардиолог.

— Неприятные ощущения, вызванные, к примеру, инфарктом, могут длиться до 10–15 минут и не снимаются лекарственными средствами. Если боль связана со стенокардией, приступ длится около пяти минут и проходит при приеме нитроглицерина или сам собой, — сказал Федоров.

Он отметил, что при сердечном приступе пациенту очень помогает валидол или нитроглицерин. А при невралгии все эти средства будут бесполезны и неэффективны. При нарушении ритма сердца назначается курс лечения препаратами, укрепляющими сосуды и улучшающими работу сердечной мышцы.