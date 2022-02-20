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Врач назвала самые распространенные ошибки при лечении кашля

Полина Долганова

Общество
Врач назвала самые распространенные ошибки при лечении кашля
Фото: depositphotos

Врач-терапевт высшей категории Александра Кожевникова заявила, что пациентам не рекомендуется заниматься самолечением при кашле.

По ее словам, кашель не всегда сопровождается инфекцией дыхательных путей. Поэтому использование отхаркивающих препаратов может оказать негативное влияние на здоровье.

Кроме того, специалист отметила, что также опасно злоупотреблять антибиотиками, которые по-разному влияют на организм каждого отдельного пациента.

— Обычный человек такого не знает и покупает тот антибиотик, который у всех на слуху. Он может просто не подействовать на вас или дать побочные эффекты, — рассказала Кожевникова в разговоре со Sputnik.

До этого врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала, какие симптомы могут указывать на пневмонию. По ее словам, главный признак, на который стоит обратить внимание, — это одышка и нехватка кислорода. Необходимо контролировать его уровень при помощи пульсоксиметра, и если сатурация ниже 93, то можно заподозрить пневмонию. Второй признак — сильная слабость.

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