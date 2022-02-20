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Движение трамваев по улице Гиляровского восстановили

Полина Долганова

Происшествия
Движение трамваев по улице Гиляровского восстановили
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, улица Гиляровского Карта всех событий

Движение трамваев № 7 и 50 по улице Гиляровского восстановили. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в воскресенье, 20 февраля.

— Восстановлено движение трамваев по улице Гиляровского, — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что на улице Гиляровского в районе остановки «Улица Щепкина» по техническим причинам задерживались трамваи № 7, 50. Маршруты транспорта были временно изменены. Москвичей призвали быть внимательными и следить за обновлениями.

17 февраля появилась информация о том, что движение трамваев 4пр, 7 и 13 по Преображенской улице восстановили после произошедшего на путях ДТП. Маршруты трамваев были временно изменены из-за ДТП, которое произошло на путях возле остановки «Преображенская площадь».

Водители должны быть внимательны во время поездок возле трамвайных путей. Их ошибка может испортить планы тысячам людей. Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщили в пресс-службе дептранса.

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