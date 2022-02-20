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Спецназ МГБ Донецка обезвредил группу украинских диверсантов

Полина Долганова

В мире
Спецназ МГБ Донецка обезвредил группу украинских диверсантов
Фото: Минобороны РФ

Спецназовцы Министерства государственной безопасности (МГД) Донецка в субботу, 19 февраля, обезвредили в ДНР группу диверсантов с Украины, планировавших взорвать объекты жизнеобеспечения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении говорится, что в процессе задержания диверсанты пытались оказать вооруженное сопротивление. По этой причине двое спецназовцев получили ранения огнестрельным оружием.

В итоге деятельность группировки удалось пресечь, пишет ТАСС.

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать позиции Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в воскресенье, 20 февраля, сообщил официальный представитель Народной милиции Луганска Иван Филипоненко. По его словам, около 05:00 военные 79-й десантно-штурмовой бригады попытались атаковать позиции ЛНР около села Пионерского.

Вечером, 19 февраля, представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило о том, что украинские силовики обстреляли восемь населенных пунктов.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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