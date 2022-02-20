Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Глава Евросовета Мишель: Запад не может вечно предлагать России переговоры

Полина Долганова

В мире
Глава Евросовета Мишель: Запад не может вечно предлагать России переговоры
Фото: EPA/ТАСС

Западная сторона не может «постоянно предлагать России принять участие в переговорах» и будет вводить экономические санкции в случае «продолжения эскалации» на Украине. Об этом в воскресенье, 20 февраля, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

— Мы не можем вечно предлагать оливковую ветвь: если эскалация продолжится, будут введены масштабные санкции, — заявил он.

Мишель отметил, что попытки России «разделить Запад» привели к сплочению Европейского союза с его союзниками.

Политик добавил, что ЕС сделал Африке экономические предложения, которые могут стать более выгодными, чем инициативы России и Китая, передает ТАСС.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель недавно заявил, что ЕС осуждает обстрелы гражданских объектов на востоке Украины. Также он рассказал, что Евросоюз не верит в предупреждения ЛНР и ДНР о том, что Киев готовит нападение. Помимо этого, он подчеркнул, что заявления Донецка и Луганска о том, что Украина хочет напасть, не имеют никакого основания.

19 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский призвали российскую сторону к переговорам для деэскалации ситуации в Донбассе. В заявлении говорится, что политики сошлись во мнении: «вторжение» России на Украину будет «просчетом» для Москвы и не принесет РФ ничего хорошего.

В последние месяцы западные страны выражают обеспокоенность из-за якобы опасных действий РФ у границ Украины. Российские власти неоднократно отвергали подобные обвинения, отмечая, что страна никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.

17 февраля в МИД РФ подчеркнули, что Россия не собирается устраивать «вторжение» на Украину. Обязательства Москвы по Будапештскому меморандуму 1994 года не имеют отношения к конфликту на Украине, подчеркнули в министерстве. Утрата страной территориальной целостности, считают в МИД, произошла вследствие внутренних процессов.

Читайте также:
Санкции Россия Европа
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда помогать не хочется

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Анна Грязнова
Анна Грязнова

Какой будет неделя Ирландии в Москве

Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Увеличилась прибыль топ-менеджеров

Все мнения
О проекте