Глава Евросовета Мишель: Запад не может вечно предлагать России переговоры

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Западная сторона не может «постоянно предлагать России принять участие в переговорах» и будет вводить экономические санкции в случае «продолжения эскалации» на Украине. Об этом в воскресенье, 20 февраля, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

— Мы не можем вечно предлагать оливковую ветвь: если эскалация продолжится, будут введены масштабные санкции, — заявил он.

Мишель отметил, что попытки России «разделить Запад» привели к сплочению Европейского союза с его союзниками.

Политик добавил, что ЕС сделал Африке экономические предложения, которые могут стать более выгодными, чем инициативы России и Китая, передает ТАСС.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель недавно заявил, что ЕС осуждает обстрелы гражданских объектов на востоке Украины. Также он рассказал, что Евросоюз не верит в предупреждения ЛНР и ДНР о том, что Киев готовит нападение. Помимо этого, он подчеркнул, что заявления Донецка и Луганска о том, что Украина хочет напасть, не имеют никакого основания.

19 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский призвали российскую сторону к переговорам для деэскалации ситуации в Донбассе. В заявлении говорится, что политики сошлись во мнении: «вторжение» России на Украину будет «просчетом» для Москвы и не принесет РФ ничего хорошего.

В последние месяцы западные страны выражают обеспокоенность из-за якобы опасных действий РФ у границ Украины. Российские власти неоднократно отвергали подобные обвинения, отмечая, что страна никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.

17 февраля в МИД РФ подчеркнули, что Россия не собирается устраивать «вторжение» на Украину. Обязательства Москвы по Будапештскому меморандуму 1994 года не имеют отношения к конфликту на Украине, подчеркнули в министерстве. Утрата страной территориальной целостности, считают в МИД, произошла вследствие внутренних процессов.