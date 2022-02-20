Джонсон заявил, что план «вторжения» РФ на Украину уже начал реализовываться

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Британский премьер-министр Борис Джонсон в воскресенье, 20 февраля, заявил, что Россия «уже начала реализовывать план нападения» на Украину.

— Это то, что думают наши американские друзья. И вы видите провокации в Донбассе, вы видите эти взрывы, о которых мы давно предупреждали, — сказал политик.

По его словам, в Кремле «не осознают последствий конфликта с Киевом».

Джонсон подытожил, что мировое сообщество должно объяснить Москве, какой катастрофой может обернуться «вторжение» на Украину, передает ВВС.

До этого Джонсон заявил, что ситуация на Украине «может спровоцировать крупнейшую с 1945 года войну в Европе».

19 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский призвали российскую сторону к переговорам для деэскалации ситуации в Донбассе. В заявлении говорится, что политики сошлись во мнении: «вторжение» России на Украину будет «просчетом» для Москвы и не принесет РФ ничего хорошего.

В этот же день Джонсон заявил, что Россия имеет такие же права на жизнь в мире и безопасности, как и другие государства.

В последние месяцы западные страны выражают обеспокоенность из-за якобы опасных действий РФ у границ Украины. Российские власти неоднократно отвергали подобные обвинения, отмечая, что страна никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.

17 февраля в МИД РФ подчеркнули, что Россия не собирается устраивать «вторжение» на Украину. Обязательства Москвы по Будапештскому меморандуму 1994 года не имеют отношения к конфликту на Украине, подчеркнули в министерстве. Утрата страной территориальной целостности, считают в МИД, произошла вследствие внутренних процессов.