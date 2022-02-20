Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Джонсон заявил, что план «вторжения» РФ на Украину уже начал реализовываться

Полина Долганова

В мире
Джонсон заявил, что план «вторжения» РФ на Украину уже начал реализовываться
Фото: flickr/number10gov

Британский премьер-министр Борис Джонсон в воскресенье, 20 февраля, заявил, что Россия «уже начала реализовывать план нападения» на Украину.

— Это то, что думают наши американские друзья. И вы видите провокации в Донбассе, вы видите эти взрывы, о которых мы давно предупреждали, — сказал политик.

По его словам, в Кремле «не осознают последствий конфликта с Киевом».

Джонсон подытожил, что мировое сообщество должно объяснить Москве, какой катастрофой может обернуться «вторжение» на Украину, передает ВВС.

До этого Джонсон заявил, что ситуация на Украине «может спровоцировать крупнейшую с 1945 года войну в Европе».

19 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский призвали российскую сторону к переговорам для деэскалации ситуации в Донбассе. В заявлении говорится, что политики сошлись во мнении: «вторжение» России на Украину будет «просчетом» для Москвы и не принесет РФ ничего хорошего.

В этот же день Джонсон заявил, что Россия имеет такие же права на жизнь в мире и безопасности, как и другие государства.

В последние месяцы западные страны выражают обеспокоенность из-за якобы опасных действий РФ у границ Украины. Российские власти неоднократно отвергали подобные обвинения, отмечая, что страна никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.

17 февраля в МИД РФ подчеркнули, что Россия не собирается устраивать «вторжение» на Украину. Обязательства Москвы по Будапештскому меморандуму 1994 года не имеют отношения к конфликту на Украине, подчеркнули в министерстве. Утрата страной территориальной целостности, считают в МИД, произошла вследствие внутренних процессов.

Читайте также:
Украина Россия Борис Джонсон
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда помогать не хочется

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Анна Грязнова
Анна Грязнова

Какой будет неделя Ирландии в Москве

Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Увеличилась прибыль топ-менеджеров

Все мнения
О проекте