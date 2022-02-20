ДТП с участием четырех автомобилей произошло 62-м километре МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 62-й километр Карта всех событий

На внутренней стороне 62-го километра МКАД произошла авария с участием четырех автомобилей. Об этом в воскресенье, 20 февраля, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На месте работают оперативные службы города. Движение в сторону съезда на проспект Маршала Жукова осуществляется по двум полосам из пяти, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Статистика ГИБДД

Количество смертельных ДТП с участием пьяных водителей снизилось примерно на 20 процентов. Общее количество ДТП с участием нетрезвых автовладельцев снизилось на 5 процентов — на 444 случая меньше, чем в прошлом году.

За прошедший год правила дорожного движения в Москве чаще всего нарушали мужчины. На первом месте среди нарушителей стоят водители в возрасте 26–36 лет или те, чей стаж вождения составляет свыше 20 лет. На втором месте — водители старше 45 лет.

Меньше всего в 2021 году ПДД нарушали женщины и водители обоих полов в возрасте от 18 до 25 лет, а также с водительским стажем не более двух лет.