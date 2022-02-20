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Режим ЧС из-за донбасских беженцев ввели в Курской области

Евгений Белоусов

Общество
Режим ЧС из-за донбасских беженцев ввели в Курской области
Фото: Из личного архива Владимира Полько

В Курской области введен режим ЧС из-за беженцев из Донбасса. Об этом в воскресенье, 20 февраля, сообщили в МЧС.

— В настоящее время из-за прибытия большого количества граждан Донбасса в ряде регионов Российской Федерации — Ростовской, Воронежской и Курской областях объявлен режим ЧС регионального характера, — говорится в сообщении.

За сутки из Ростовской в Воронежскую область приехали около двух тысяч человек. Еще 3,4 тысячи в ближайшие часы ожидают в Курской, Воронежской, Волгоградской и Нижегородской областях. Кроме того, еще 15 поездов с беженцами ожидаются в понедельник, передает РИА Новости.

На сегодняшний день в Россию прибыли более 53 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР. Кроме того, 419 беженцев обратились за медицинской помощью, из них 74 — дети. На данный момент уже 700 беженцев сдали ПЦР-тесты на коронавирус. Положительные результаты оказались у 30 человек, все они госпитализированы.

О том, как прошла эвакуация населения ДНР, где расселились жители республики и как они сами оценивают ситуацию в Донбассе, можно прочесть в материале «Вечерней Москвы».

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