Три автомобиля пострадали при дорожной аварии на ТТК в столице

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Россия, Москва, Гагаринский тоннель Карта всех событий

Три автомобиля пострадали в результате ДТП, которое произошло на въезде в Гагаринский тоннель. Об этом в понедельник, 21 февраля, «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

— На въезде в Гагаринский тоннель из КАМАЗа просыпался кирпич. В результате прострадали три автомобиля, — рассказал источник.

Отмечается, что пострадавших в результате данного инцидента нет.

Статистика ГИБДД

Количество смертельных ДТП с участием пьяных водителей снизилось в Москве примерно на 20 процентов. Общее количество ДТП с участием нетрезвых автовладельцев снизилось на 5 процентов — на 444 случая меньше, чем в прошлом году.

За прошедший год правила дорожного движения в Москве чаще всего нарушали мужчины. На первом месте среди нарушителей стоят водители в возрасте 26–36 лет или те, чей стаж вождения составляет свыше 20 лет. На втором месте — водители старше 45 лет.

Меньше всего в 2021 году ПДД нарушали женщины и водители обоих полов в возрасте от 18 до 25 лет, а также с водительским стажем не более двух лет.