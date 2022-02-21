СМИ: Зеленский выступает за признание Россией ДНР и ЛНР

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за признание Россией ДНР и ЛНР. Он считает, что это позволит ему отказаться от выполнения Минских соглашений.

— Власти в Киеве не собираются вести прямые переговоры с самопровозглашенными республики, а также не хотят вносить изменения в конституцию об их особом статусе, — пишет «Страна.ua», ссылаясь на источники, близкие к офису украинского лидера.

Также отмечается, что у Зеленского есть желание продолжать этот процесс до тех пор, пока Россия не признает ДНР и ЛНР.

— Президент Украины планирует воспользоваться обострением ситуации на юго-востоке страны, чтобы не выполнять обещания предоставлении пакета законопроектов по Донбассу, которые он дал канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, — передает издание.

Помимо этого, в публикации есть информация, что Зеленский и его окружение не верят в возможное «вторжение» России на территорию Украины.

Врио главы МЧС России Александр Чуприян сообщил, что по состоянию на 19 февраля уже 26 российских регионов готовы принять беженцев. 20 февраля Амурская область и Алтайский край также заявили о готовности принять беженцев из ЛНР и ДНР.

Главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин объявили на территории республик всеобщую мобилизацию.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.