За три дня конкурса ни один человек не захотел стать мэром Уфы

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

В Уфе состоится конкурс на место главы города. Заявки от кандидатов принимают с 18 по 25 февраля. За три дня ни один кандидат не изъявил желания претендовать на эту должность. Об этом в понедельник, 21 февраля, сообщили в пресс-службе уфимского горсовета.

— Заседание конкурсной комиссии по допуску кандидатов к участию в конкурсе пройдет 4 марта, а 16 марта состоится конкурс на замещение должности главы администрации города Уфы. Затем на заседании горсовета депутаты примут решение о назначении главы администрации города из числа представленных конкурсной комиссией кандидатов, — передает сообщение РИА Новости.

После ухода с поста действующего мэра Уфы Сергея Грекова исполняющим обязанности главы города был назначен бывший мэр Нефтекамска Ратмир Мавлиев. Также он стал первым заместителем главы городской администрации.