Массовое ДТП произошло на Варшавском шоссе в столице

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Россия, Москва, Варшавское шоссе, 95 Карта всех событий

Массовая дорожная авария с участием пяти машин произошла на Варшавском шоссе в столице. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных городских службах в понедельник, 21 февраля.

По информации источника «ВМ», инцидент случился в районе дома № 95. В настоящий момент специалисты выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Уточняется, что из-за ДТП транспортное движение на участке магистрали в сторону области затруднено.

По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.

В воскресенье, 20 февраля, на внутренней стороне 62-го километра Московской кольцевой автодороги (МКАД) произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Из-за этого движение в сторону съезда на проспект Маршала Жукова осуществлялось по двум полосам из пяти.

Статистика ГИБДД

Количество смертельных ДТП с участием пьяных водителей снизилось в Москве примерно на 20 процентов. Общее количество ДТП с участием нетрезвых автовладельцев снизилось на 5 процентов — на 444 случая меньше, чем в прошлом году.

За прошедший год правила дорожного движения в Москве чаще всего нарушали мужчины. На первом месте среди нарушителей стоят водители в возрасте 26–36 лет или те, чей стаж вождения составляет свыше 20 лет. На втором месте — водители старше 45 лет.

Меньше всего в 2021 году ПДД нарушали женщины и водители обоих полов в возрасте от 18 до 25 лет, а также с водительским стажем не более двух лет.