Названы лучшие места Подмосковья для посещения с детьми в каникулы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Московской области выбрали лучшие места для посещения с детьми в период каникул, которые начинаются 21 февраля. Список из лучших мест представил областной Комитет по туризму.

Список открывает Музей кукол и Дом мороженого в Серпухове. Здесь дети и взрослые смогут попробовать различные виды сладостей.

В лидерах рейтинга — пряничная арт-станция «10 зайцев» в Коломне. Музей открыли в прошлом году. Посетители могут ознакомиться с макетом Коломенского кремля, посетить мастер-классы.

Третье место в рейтинге занимает Музей техники Вадима Задорожного в Красногорске, где можно увидеть старинные машины, в том числе технику военных лет.

Также в список лучших мест попали тюбинг-парк «Елагино» в Наро-Фоминске, Шоколадная фабрика «Победа» в Егорьевске, Музей русского десерта в Звенигороде, Город профессий «Наследники» в Красногорске, передает портал «Подмосковье сегодня».

До этого были названы пять идеальных городов Подмосковья для свиданий в День всех влюбленных. Так, улицы Коломны пропитаны романтикой поколений. Здесь можно признаться в чувствах на кремлевской смотровой площадке и порадовать партнера вкуснейшей коломенской пастилой.