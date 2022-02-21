Стала известна сумма самого крупного январского штрафа в Петербурге

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Петербургские водители продолжают нарушать правила дорожного движения, сумма самого крупного штрафа в январе 2022 года составила 500 000 рублей. Он был взыскан с юридического лица, сообщает издание «Невские новости».

ГИБДД оштрафовало организацию по административной статье «Нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства». Штраф в 500 000 рублей максимально возможное наказание по данной статье. Подобное наказание означает, что габариты автомобиля были превышены более чем на 50 сантиметров или масса больше допустимой на 50 процентов, а нарушение было зафиксировано при помощи видеокамер.

Для проезда по улицам города тяжеловесным или крупногабаритным автомобилям необходимо получать специальное разрешение. В нем прописываются режим движения и необходимые ограничения. В этом случае такие автомобили не станут причиной пробок и аварийных ситуаций.

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов Петербурга также рассказали, что сумма штрафов за январь 2022 года за езду в нетрезвом виде, отказ от медицинского освидетельствования и превышение скорости составила более 38 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что число погибших в ДТП на дорогах Петербурга в январе выросло в три раза.