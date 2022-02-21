Продолжительность рабочего дня в России сократится на один час 22 февраля

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

22 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, в России сократится рабочий день на один час. Об этом сообщили в пресс-службе Роструда в понедельник, 21 февраля.

— Продолжительность работы во вторник, 22 февраля, сокращается на один час, — отметили на сайте ведомства.

Уточняется, что 23 февраля не включается в число календарных дней ежегодного основного или дополнительного оплачиваемого отпуска.

— Отпуск на один день продлевается, — говорится в сообщении.

В этот же день юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева рассказала, что граждан России с 28 февраля до 5 марта ждет шестидневная рабочая неделя. После этого — три дня выходных. Шесть дней будут трудиться граждане, которые обычно работают пять дней в неделю. После этого последуют три дня отдыха — с 6 по 8 марта — в честь Международного женского дня.

В День защитника Отечества все уличные парковки в Москве будут бесплатными. Так, 23 февраля автомобилистам не нужно будет платить за стоянку даже на тех улицах, где обычно действует повышенный тариф — 380 рублей или 450 рублей в час днем и 200 рублей в час ночью.