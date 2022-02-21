Психолог рассказала, как родители могут помочь своему ребенку вырасти счастливым

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Лучшее, что родители могут сделать для своего ребенка, — вырасти психологически. Об этом рассказала детский и семейный психолог, кандидат психологических наук и доцент кафедры психологии личности СПбГУ Наталья Искра.

По ее словам, нынешние родители в свою будущность детьми были «брошены» своими папами и мамами — им не уделяли внимания, и поэтому многие из них зачастую инфантильны и по-детски «обижены» на своих старших.

— Потому что родителям (сегодняшних родителей — прим. «ВМ») было некогда, и они не могли ими заниматься. Поэтому они немножко не взрослые: кто-то инфантилизирован, кто-то имеет раненого психологического ребенка внутри себя. И это приводит к тому, что они как будто на двух полюсах находятся: либо очень балуют ребенка, либо требуют от него того поведения, которое не является соответствующим возрасту, — уточнила специалист.

Искра отметила, что прекрасными родителями смогут стать только состоявшиеся, взрослые личности. Мамы и папы не должны ждать от ребенка чего-то, что не соответствует его возрасту, а также прислушиваться к его потребностям, передает Пятый канал.

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