«Яндекс» работает над устранением неполадок в работе сервиса

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Специалисты компании «Яндекс» на данный момент работают над устранением неполадок в работе «Яндекс.Почты». Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.

— У ряда пользователей возникают трудности в работе с «Яндекс.Почтой». Наши специалисты уже работают над устранением сложностей, — передает слова пресс-службы агентство городских новостей «Москва».

До этого данные портала Downdetector свидетельствовали о сбоях в работе агрегатора. Отмечается, что к 9:33 по московскому времени было зафиксировано 1393 отчета о проблемах в работе платформы.

Около 80 процентов пользователей обнаружили сбои в работе сайта, 13 процентов не смогли авторизоваться, чуть меньше фиксировали проблемы с поисковой строкой «Яндекса».

20 февраля онлайн-сервисы Сбербанка дали сбой. В большинстве случаев на неполадки жаловались пользователи из России, Белоруссии и с Украины, говорится на сайте.

16 февраля пользователи мобильной связи «Мегафон» зафиксировали проблемы в работе сервисов. Известно, что большинство пользователей сообщали о сбоях в работе мобильного интернета, а остальные пожаловались на отсутствие мобильной связи.