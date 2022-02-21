Пользователи сообщили о сбоях в работе Яндекса

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Утром 21 февраля пользователи сообщили о сбоях в работе агрегатора «Яндекс». Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Отмечается, что к 9:33 по московскому времени было зафиксировано 1393 отчета о проблемах в работе платформы.

Около 80 процентов пользователей обнаружили сбои в работе сайта, 13 процентов не смогли авторизоваться, чуть меньше фиксировали проблемы с поисковой строкой Яндекса, уточняется на странице сервиса.

20 февраля онлайн-сервисы Сбербанка дали сбой. В большинстве случаев на неполадки жаловались пользователи из России, Белоруссии и с Украины, говорится на сайте.

16 февраля пользователи мобильной связи «Мегафон» зафиксировали проблемы в работе сервисов. Известно, что большинство пользователей сообщали о сбоях в работе мобильного интернета, а остальные пожаловались на отсутствие мобильной связи.

В начале февраля сервис Downdetector фиксировал сбои в социальной сети «ВКонтакте».

До этого поступала информация о сбоях в работе видеохостинга YouTube и другого мессенджера — WhatsApp. Большинство людей жаловались на сложности с отправкой сообщений, часть столкнулась с проблемами в работе приложения, а каждый десятый не мог авторизоваться.