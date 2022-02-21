Подруга композитора Колкера рассказала о его самочувствии после нападения

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Накануне в Петербурге было совершено нападение на советского и российского композитора Александра Колкера. Происшествие случилось в лифте дома на набережной Черной речки. Соседка музыканта, его близкая подруга, рассказала о его самочувствии после произошедшего.

По словам женщины, Александр Колкер находится в стрессовом состоянии.

— Он не знал этого человека. С ним все в порядке, если не считать нервного стресса. Вот представляете, вот так бывает, — рассказала женщина в комментарии «Невским новостям».

21 февраля стало известно, что сотрудники полиции задержали злоумышленника, который подозревается в совершении нападения на композитора. Им оказался 46-летний житель Южно-Сахалинска. Личность предполагаемого преступника и его местонахождение установили по горячим следам, передает ФАН.

Ранее сообщалось, что композитор Александр Колкер получил ножевые ранения после нападения. К счастью, раны оказались неопасными. Колкер самостоятельно обратился за помощью к медицинским специалистам.