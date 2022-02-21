«Не о чем говорить с Зеленским»: о чем договорятся Путин и Байден на саммите во Франции

Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден согласились встретиться во Франции и провести саммит по вопросам безопасности. Предстоящие переговоры помогут снизить геополитическую напряженность, а также, вероятно, привести к деэскалации конфликта в Донбассе. Такую точку зрения в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Дмитрий Журавлев.

По его мнению, сам факт проведения саммита с участием президентов России и США снизит напряженность, вызванную кризисом на Украине.

— Если же переговоры достаточно подготовленные, то есть у обеих сторон имеются некие позиции, которые можно свести к единой, то это может привести к деэскалации или, по крайней мере, к прекращению эскалации в Донбассе и снижению опасности войны. Но это, мне кажется, менее вероятный вариант. Слишком все на живую нитку делается; и понятно почему — потому что стреляют, — отметил эксперт.

При этом Путин будет вести переговоры с Байденом, а не с Зеленским, потому что Россия не является стороной конфликта в Донбассе.

— Нам не о чем говорить с Зеленским, потому что с ним должен говорить Донбасс. Мы не воюем с Украиной. А переговоры Путина с Байденом анонсированы как переговоры стабильности и безопасности, а не переговоры войны на Украине. Понятно, что война будет подразумеваться, но Россия не является воюющей стороной, — подчеркнул Журавлев.

С инициативой саммита выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Как полагает политолог, таким образом глава французского государства пытается занять лидирующую позицию в Европе.

— Во-первых, для европейцев эта война опаснее, чем для американцев. Во-вторых, Макрон в условиях смены канцлера в Германии надеется стать лидером Европы, а для этого надо что-то делать — надо предъявлять свою эффективность, — заключил собеседник «ВМ».

Утром 21 февраля в Елисейском дворце анонсировали саммит по безопасности в Европе с участием президентов России и США. Власти Франции подчеркнули, что встреча на высшем уровне состоится при условии, что Россия не вторгнется на территорию Украины.

С конца прошлого года западные СМИ стали сообщать о возможном вторжении России на территорию Украины. Впоследствии эту риторику подхватили и западные политики. Российские власти отрицают эту информацию. На прошлой неделе посол России в США заявил, что Россия не планирует вторгаться на Украину.