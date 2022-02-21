Песков заявил, что заседание Совбеза РФ в понедельник будет внеочередным

Фото: Администрация президента РФ

Владимир Путин в понедельник, 21 февраля, проведет заседание Совбеза РФ. Оно станет внеочередным. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Не регулярное, — передает его ответ на соответствующий вопрос РИА Новости.

При этом тему совещания пресс-секретарь называть не стал.

10 февраля президент России Владимир Путин создал межведомственную комиссию Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. Новую структуру будет возглавлять заместитель председателя ведомства. Данный пост в настоящее время занимает Дмитрий Медведев. Комиссия создана для выполнения задач по обеспечению национальной безопасности в миграционной сфере и регулированию миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны.

До этого заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев сообщил, что Россия не боится западных ограничений, в том числе и тех «адских» санкций, которые ранее были анонсированы в США. Он также напомнил о словах бывшего президента США Барака Обамы, который несколько лет назад заявил, что экономика России была «разорвана в клочья».

Медведев заявил, что теперь Обама находится на пенсии, а российская экономика процветает. Зампред Совбеза подытожил, что экономика в РФ развивается не без трудностей, однако это не мешает ей становиться лучше.