Песков отреагировал на возможные санкции США в отношении российских банков

Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о возможном введении новых санкций в отношении российских банков. Он отметил, что непринятые документы комментировать сложно.

— Нет, пока не приняты решения и не опубликованы документы, комментировать чрезвычайно сложно. То, что не только сегодня, не только накануне, а то, что в Вашингтоне идет постоянная работа над подготовкой новых и новых санкций в отношении России — это нам известно. Но конкретное субстантивное наполнение этих санкций постоянно меняется, изо дня в день, — передает его слова РИА Новости.

До этого агентство Reuters опубликовало материал, в котором сообщило, что власти США подготовили пакет санкций против России. Он, в частности, запрещает американским банкам обрабатывать транзакции для крупных российских банков.

Подобные меры вступят в силу в случае «вторжения» России на Украину. Они должны создать угрозу российской экономике и разорвать «корреспондентские» отношения между банками стран, которые составляют основу глобальных денежных потоков.