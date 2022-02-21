В посольстве США заявили, что опубликовали предупреждения о терактах из соображений безопасности

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Предупреждения о терактах в общественных местах Москвы и Санкт-Петербурга были опубликованы из соображений безопасности. Ряд российских СМИ в последнее время сообщили об их «минировании», заявил в понедельник, 21 февраля, пресс-секретарь американской дипмиссии Джейсон Ребхольц.

— В последние дни ряд российских СМИ сообщили о волне «минирований» общественных зданий и мест в России, включая станции метро, в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. У Госдепартамента США нет более ответственной задачи, чем обеспечение безопасности американских граждан за рубежом, — рассказал он РИА Новости.

По его словам, диппредставительство в первую очередь печется о жизни американских граждан. Для этого им необходимо представить четкую и своевременную информацию. На ее основе они должны принимать решение.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что заявления США о возможных терактах в России — это интересная практика. Кремль проверяет, поступала ли такая информация.

Накануне посольство Соединенных Штатов Америки опубликовало предупреждение о возможных терактах в общественных местах в Москве и Санкт-Петербурге. Представительство ссылается на некие публикации в СМИ. Также теракты могут произойти в районах на границе России и Украины. Несмотря на это, посольство Соединенных Штатов не приводит ссылок на публикации, которые позволили сделать подобные выводы.

Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала предупреждение посольства США о возможных терактах в России. Она уточнила, передавали ли американские спецслужбы такие данные коллегам из России. Если нет, то дипломат интересуется, как это понимать.