Кабинет компьютерной томографии оборудуют в детской больнице Святого Владимира

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

— После капитального ремонта в больнице появится современный кабинет компьютерной томографии с процедурной, комнатой управления, техническим помещением и кабинетом врача-рентгенолога. В процедурной будет установлен цифровой рентгенодиагностический аппарат, — заключила руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

Накануне стало известно, что в столичном районе Кузьминки отремонтируют филиал психиатрической больницы № 13 на Волжском бульваре. Его адаптируют и для маломобильных групп населения.