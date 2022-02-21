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Кабинет компьютерной томографии оборудуют в детской больнице Святого Владимира

Виктория Сикерина

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Кабинет компьютерной томографии оборудуют в детской больнице Святого Владимира
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, Рубцовско-Дворцовая улица, 1/3к2А Карта всех событий

Помещения детской городской клинической больницы Святого Владимира перепрофилируют в кабинет компьютерной томографии. Соответствующий проект согласовали в Мосгосэкспертизе. Об этом сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы в понедельник, 21 февраля.

Уточняется, что объект здравоохранения расположился на Рубцовско-Дворцовой улице в районе Сокольники на востоке города.

— В состав помещений, подлежащих переоборудованию, входят процедурная КТ, комната управления, кабинет врача-рентгенолога, — отметили в ведомстве.

В рамках проекта специалисты выполнят отделочные и ремонтные работы в помещениях детской больницы. Так, они обновят окна, двери и перегородки.

— После капитального ремонта в больнице появится современный кабинет компьютерной томографии с процедурной, комнатой управления, техническим помещением и кабинетом врача-рентгенолога. В процедурной будет установлен цифровой рентгенодиагностический аппарат, — заключила руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

Накануне стало известно, что в столичном районе Кузьминки отремонтируют филиал психиатрической больницы № 13 на Волжском бульваре. Его адаптируют и для маломобильных групп населения.

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