Спикер Рады заявил, что Украина готова к введению чрезвычайного и военного положений

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Украина готова к любому развитию событий. В том числе к введению военного и чрезвычайного положений. Об этом в понедельник, 21 февраля, заявил спикер Верховной рады страны Руслан Стефанчук.

Он надеется, что до такого все же не дойдет. И призвал верить словам украинского президента, а не его или других депутатов.

— Любая информация, которая будет идти от меня, — будет исключительно голословной, потому что Верховная рада принимает решения о введении любого из этих положений на основании действующего указа президента. Пока такого указа нет, говорить не о чем, — передает его слова ТАСС.

До этого представитель Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) начали реализовывать свой план по вторжению в Донбасс.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

С конца прошлого года западные СМИ стали сообщать о возможном вторжении России на территорию Украины. Впоследствии эту риторику подхватили и западные политики. Российские власти отрицают эту информацию. На прошлой неделе посол России в США заявил, что Россия не планирует вторгаться на Украину.